Вчені розкрили нові подробиці появи життя на Землі

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Дослідники розкрили механізм, за допомогою якого формуються окремі елементи РНК.

Вчені розкрили механізм формування рібонуклеотидів

Вчені з Університетського коледжу Лондона розкрили механізм, за допомогою якого виникли окремі елементи РНК - рібонуклеотиди. За словами вчених, цей процес був необхідний при формуванні першої в світі РНК, яка була попередником життя на Землі. Про відкриття вчених повідомляється на сайті Phys.org.

Нуклеотиди являють собою молекули, які діляться на два класи: пурини і піримидини. Раніше вважалося, що ці групи не могли утворитися разом, оскільки умови їхнього синтезу несумісні. Однак результати нової роботи показали, що молекули 8-оксо-аденозин і 8-оксо-інозин, є пуринами, можуть формуватися в тому ж середовищі, що й піримидини. Ці сполуки, ймовірно, грали важливу роль в появі перших нуклеїнових ланцюжків ще до появи "канонічних" нуклеотидів, тобто містять азотисті основи А, U, G або С.

У майбутньому вчені планують з'ясувати, чи можуть ланцюжки з 8-оксо-пуринів кодувати послідовність білка, що підтвердить їх можливу участь у формуванні РНК-світу.

Раніше повідомлялося про те, вчені провели дослідження, результати якого допомогли їм виявити групу генів, видалення яких призводить до різкого збільшення тривалості життя. Вчені сподіваються в майбутньому створити препарати, які будуть придушувати роботу деяких генів і таким чином продовжувати життя.