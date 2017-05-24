Вчені припустили існування "планет-пончиків"

Подібні об'єкти можуть виникати в результаті зіткнення небесних тіл.

Існування "планет-пончиків" - можливе

Американськідопустили існування планетарних об'єктів нового типу (так званої синестії) які відрізняються сплюснутої, "пончикоподобной" формою.

Як повідомляє Американський геофізичний союз, відповідне дослідження дослідників Сари Стюарт (Sarah Stewart) і Саймона Лока (Simon Lock) було опубліковано у профільному виданні Journal of Geophysical Research: Planets.

Згідно з висновками авторів, синестія може виникнути, зокрема, при зіткненні небесних тіл, що обертаються на великій швидкості . Зовні об'єкт, що утворюється в результаті, нагадує еритроцит або пончик.

Назва "синестія" дана з ініціативи авторів, з'єднанням грецьких συν (разом) і Eστια (Естія – богиня архітектури).

Раніше вчені виявили в сузір'ї Секстант незвичайну екзопланету, яка складається з "пінопласту" – надзвичайно легкої матерії.