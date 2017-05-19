Вчені пояснили причину швидкого потепління в Арктиці

Арктика нагрівається значно швидше, ніж Антарктика.
Як відзначають дослідники, Земля нагрівається у відповідь на підвищення рівня парникових газів в атмосфері планети. При цьому на полюсах потепління йде значно швидше, ніж в інших частинах Землі. Разом з тим, потепління на полюсах йде з різною швидкістю. На даний момент, Антарктика нагрівається значно повільніше, ніж Арктика.
На думку вчених, це пов'язано з великою середньою висотою поверхні континенту (2,5 тисячі метрів відносно рівня моря). Дослідники провели комп'ютерне моделювання, яке показало, що зменшення середньої висоти материка призвело б до посилення реакції клімату на зростання концентрації парникових газів над континентом (провокує швидке підвищення температур). Подібні зміни, зазначили вчені, стимулюють процеси теплопереносу в атмосфері від екватора до південного полюса.
Дослідники припускають, що саме такі процеси відповідальні за потепління в Антарктиці, де рівень поверхні відносно моря значно нижче, ніж в Антарктиді.
Раніше вчені встановили, що в найближчі п'ять років температура на Землі буде зростати. При цьому, на думку вчених, 2016 рік може стати найспекотнішим роком за всю історію метеоспостережень. У 2017 році температурний рекорд побитий не буде через впливу Ла-Нінья – зворотного Ель-Ніньо процесу, що призведе до охолодження деяких куточків планети.DT.UA