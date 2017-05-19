Вчені пояснили причину швидкого потепління в Арктиці

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Арктика нагрівається значно швидше, ніж Антарктика.

Потепління в Арктиці йде швидше, ніж в Антарктиці Naked Science

Кліматологи заявили про те, що їм вдалося виявити причину, за якою атмосфера над Антарктидою нагрівається значно повільніше, ніж над Арктикою. Про відкриття вчених повідомляє Європейський геофізичний союз.

Як відзначають дослідники, Земля нагрівається у відповідь на підвищення рівня парникових газів в атмосфері планети. При цьому на полюсах потепління йде значно швидше, ніж в інших частинах Землі. Разом з тим, потепління на полюсах йде з різною швидкістю. На даний момент, Антарктика нагрівається значно повільніше, ніж Арктика.

На думку вчених, це пов'язано з великою середньою висотою поверхні континенту (2,5 тисячі метрів відносно рівня моря). Дослідники провели комп'ютерне моделювання, яке показало, що зменшення середньої висоти материка призвело б до посилення реакції клімату на зростання концентрації парникових газів над континентом (провокує швидке підвищення температур). Подібні зміни, зазначили вчені, стимулюють процеси теплопереносу в атмосфері від екватора до південного полюса.

Дослідники припускають, що саме такі процеси відповідальні за потепління в Антарктиці, де рівень поверхні відносно моря значно нижче, ніж в Антарктиді.

Раніше вчені встановили, що в найближчі п'ять років температура на Землі буде зростати. При цьому, на думку вчених, 2016 рік може стати найспекотнішим роком за всю історію метеоспостережень. У 2017 році температурний рекорд побитий не буде через впливу Ла-Нінья – зворотного Ель-Ніньо процесу, що призведе до охолодження деяких куточків планети.