Вчені передбачили потужний землетрус у Новій Зеландії

Землетрус станеться в найближчі 8-10 років.

У Новій Зеландії може статися потужний землетрус dnevnik.hr

Геологи заявили про те, що надзвичайно високий тиск і температури в Альпійському розломі, який проходить через Нову Зеландію, вказують на можливість виникнення в цьому регіоні потужного землетрусу. На думку вчених, землетрус магнітудою вісім за шкалою MMS або більше в найближчі 10-20 років. Висновки дослідників опубліковані в журналі Nature.

Нова Зеландія є частиною континентальної кори. Досить тривалий час вчені вважали, що Нова Зеландія є частиною австралійської плити – великого фрагмента Гондвани, південного супер-континенту Землі, що відкололася від Індії і Антарктики приблизно 100 мільйонів років тому.



У такому разі Нова Зеландія виступала в якості кордону між Австралійською континентальною плитою і Тихоокеанською морською плитою. Це добре підтверджується тим, що на Новій Зеландії є вулкани і нерідко відбуваються потужні землетруси.

У ході нового дослідження вчені вивчили Альпійський розлом – одну з найбільших "ліній фронту" між цими плитами. Породи в цьому розломі, на відміну від багатьох інших гарячих тектонічних точок, не стикаються лоб в лоб, а рухаються в протилежні сторони – Австралійська плита рухається на північ, а Тихоокеанська – на південь.

За останню тисячу років на Новій Зеландії виникло чотири супер-потужні землетруси з магнітудою в 8 або більше, що відбувалися з інтервалом у 200-300 років. Останній землетрус такої сили сталося у 1717 році, що змушує геологів постійно шукати натяки на появу нових поштовхів аналогічної сили, вивчаючи напруженість і температури порід Альпійського розлому.

Тепер же дослідники провели заміри в межах 900-метровій шахти, яка була пробурена в горах острова Південний. Ці виміри розкрили тривожні тенденції – розкид температур різних шарів шахти стрімко зростав в цей час, і на поточний момент породи на глибині в кілометр на 125 градусів Цельсія гаряче, ніж більш високі частині розлому.

Це особливо проявляється в тій половині розлому, яка "нависає" над австралійською плитою і покриває більшу частину Нової Зеландії. Подібне зростання, як вважають геологи, говорить про те, що породи і вода у глибинній частині розлому фактично "киплять" і активно транспортують тепло в його зовнішні шари. Все це свідчить на користь того, що тектонічна напруга в розломі зараз швидко накопичується і незабаром це призведе до потужного землетрусу.

Раніше вчені прийшли до висновку про те, що найглибші землетруси можуть виявитися сезонними явищами. За словами вчених, сезонна тенденція не спостерігається для дрібних землетрусів або невеликих поштовхів. Сезонними є землетруси магнітудою вище 7 балів і ті, що відбуваються на глибині понад 500 кілометрів. Причину такої поведінки землетрусів вчені пояснити не можуть.