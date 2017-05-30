Вчені навчилися знаходити клітини, в яких ховається ВІЛ

Ген включається тільки якщо у клітинах знаходиться сплячий вірус.

Вчені навчилися знаходити, де ховається ВІЛ Naked Science

Американські біологи відкрили ген, який включається тільки в тому випадку, якщо в клітці знаходиться сплячий вірус імунодефіциту людини . Про своє відкриття дослідники повідомили в журналі Nature Medicine.

На даний момент люди, які страждають від ВІЛ, можуть прожити десятки років завдяки антиретровірусним препаратам. Разом з тим, через сильн побічні ефекти прийом препаратів може бути припинений на декілька тижнів. У цьому випадку вірус починає копіювати себе і повертається до початкових масштабів інфекції за два чи три тижні.

За словами вчених, навіть невеликої кількості клітин з прихованим вірусом достатньо для того, щоб відродити інфекцію після припинення лікування. Тепер же дослідники знайшли вирішення цієї проблеми, спостерігаючи за тим, як повноцінні і дефектні частки ВІЛ проникають в ракові клітини і змінюють їхню роботу в присутності та у відсутності імунних клітин. Виявилося, що клітини людини, заражені ВІЛ, мають унікальну рису – вони у великій кількості виробляють бета-галаксидаз, фермент, який використовується вірусом для складання його оболонки.

Нормальні клітини не виробляють ці молекули, оскільки ген, відповідальний за їхнє виробництво, вставляється в ДНК вірусом імунодефіциту і не має аналогів в людському геномі. Відповідно, присутність самих молекул ферменту або вироблених ним цукрів дозволяє практично зі стовідсотковою впевненістю говорити про те, що в клітці ховається ВІЛ.

Використавши подібну методику для аналізу крові ВІЛ-інфікованих людей, вчені встановили, що в їхньому організмі в 70 разів більше заражених клітин, ніж вважалося раніше. Подібні результати, як вважають вчені, можуть пояснювати, чому ВІЛ вдається швидко відновити втрачені "завоювання" після припинення приймання ліків.

Раніше повідомлялося про те, що вчені успішно випробували щеплення від ВІЛ. Вчені навчили імунну систему гризунів розпізнавати частки ВІЛ за допомогою "коктейля" з особливих білків, схожих за структурою на частини оболонки вірусу.