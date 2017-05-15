В Японії створять свій літаючий автомобіль

Японський автогігант Toyota підтримає інженерів, які займаються розробкою літаючого автомобіля.

Японський літаючий автомобіль підніметься в повітря до Олімпіади в Токіо Русская служба Би-би-си

Автоконцерн Toyota погодився підтримати стартап Cartivator по створенню літаючого автомобіля.

Автогігант виділить понад 350 тис. доларів на проект Skydrive, автомобіль якого створюється за принципом безпілотників і буде оснащений трьома колесами і чотирма роторами, пише Російська служба Бі-бі-сі.

30 інженерів, які займаються створенням прототипу, сподіваються підняти його в повітря до токійській літньої Олімпіади 2020-го року.

Їх зразок при розмірах 2,9 на 1,3 метра буде найменшою літаючої машиною.

Вона полетить зі швидкістю 100 км/год, піднімаючись над землею на 10 метрів.

Літаючі автомобілі також розробляють інженери з Нідерландів, Китаю, Німеччини, Ізраїлю та США.