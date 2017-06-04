В Україні фактично відсутня державна космічна політика – думка

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Незважаючи на відсутність чіткої державної політики, по всім програмним документам на неї посилаються і виділяють бюджетні кошти.

Україна поки не змогла сформулювати власну політику в космічній галузі

За усі роки незалежності в Україні жодного разу не змогли сформулювати державну космічну політику, яка змогла б чітко визначити цілі країни в космосі і допомогти сформулювати шляхи їх досягнення. Про це у своїй статті дляпише Андрій Колесник.

За його словами, відсутність подібної політики можна списати і на недосконалість законодавства, брак політичної волі, слабкість відповідних установ, брак висококваліфікованих кадрів та обмеженість фінансування.

"Але діагноз, швидше за все, полягає в небажанні основних гравців у державі мати чітко визначену загальну мету космічної діяльності в Україні та напрями її розвитку, що унеможливило б суб'єктивізм, волюнтаризм та, в окремих випадках, некомпетентність у питаннях її організації і впровадження", – йдеться в статті.

При цьому автор вказує, що незважаючи на відсутність чіткої державної політики, по всім програмним документам на неї посилаються і виділяють бюджетні кошти.

"Попри жодного разу не встановлені довгострокові цілі державної політики, для їх досягнення кожних 5 років (!) розробляється і впроваджується Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма. Радянського Союзу з плановою економікою вже давно немає, а в Україні в одній зі сфер діяльності було відроджено п'ятирічки!", – вказує автор.

Раніше директор Інституту космічних досліджень, член-кореспондент НАН України Олег Федоров у своїй статті для DT.UA писав, що в нинішньому році уряд фактично повністю припинило фінансування наукової космічної програми України, виділивши на неї символічну суму у 29 млн грн, в той час як Державне космічне агентство України (ДКАУ) заморозило всі поточні та перспективні наукові проекти.

Детальніше про проблеми української космічної галузі та способи їх вирішення читайте в статті Андрія Колесника "Куди рухається наш "космічний корабель?" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".