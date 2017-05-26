В Samsung прокоментували злом сканера райдужки в Galaxy S8

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Представник компанії переконаний, що фахівцям з Chaos Computer Club просто пощастило.

Інжинери Samsung насилу змогли розблокувати смартфон при використанні методу фахівців з Chaos Computer Club samsung.com

Компанія Samsung прокоментувала інформацію про злом сканера райдужки у флагманському Galaxy S8.

"Компанії відомо про це повідомлення. Samsung запевняє користувачів, що технологія розпізнавання райдужної оболонки ока у Galaxy S8 була розроблена і впроваджена після ретельного тестування, щоб забезпечити високий рівень точності сканування та запобігти спробам несанкціонованого доступу", - заявив представник компанії, запевнивши, що запропонований фахівцями з Chaos Computer Club спосіб може бути реалізований лише за умови використання складної техніки і збігу ряду обставин.

При цьому в ході внутрішнього розслідування інженерами Samsung було встановлено, що досягти позитивного результату при використанні такого методу неймовірно складно. При цьому в компанії вже пообіцяли зробити все для усунення вразливості.

Нагадаємо, рруппа дослідників з організації Chaos Computer Club зуміла обдурити сканер райдужки ока в Galaxy S8 з допомогою підручних засобів. Для цього вони використовували звичайний фотоапарат, принтер і контактну лінзу. За допомогою фотоапарата з середньої дистанції було знято обличчя людини. Важливо відзначити, що знімок робився в режимі нічної зйомки. Смартфонрозблокували з першої ж спроби.