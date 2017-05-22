Україну атакує новий вірус-вимагач XData

Швидкість поширення вірусу XData в чотири рази вище, ніж швидкість поширення вірусу WannaCry.

Україну атакує черговий комп'ютерний вірус

Фахівці MalwareHunterTeam виявили новий вірус-вимагач XData, який поширюється швидше вірусу WannaCry.

Як повідомляє AIN, станом на 19 травня дослідники зафіксували 135 унікальних випадків інфікування, 95% з яких припало на українських користувачів.

Наголошується, що від вірусу WannaCry, що атакував понад 200 тисяч користувачів по всьому світу, в Україні постраждали всього 30 користувачів. Таким чином, темпи поширення XData в чотири рази вищі, але вірус поки не почав масово заражати комп'ютери за межами України.

Alert: XData ransomware is attacking Ukraine very hard, likely worse than WannaCry for them.

95%+ of victims are from there.

Past 4 hours: pic.twitter.com/dM6US55O2d — MalwareHunterTeam (@malwrhunterteam) 19 травня 2017 р.

Нагадаємо, черв'як WCry (також відомий як WannaCry і WannaCryptor) шифрує файли на комп'ютері і вимагає викуп у біткоинах за відновлення доступу до інформації. У п'ятницю корпорація Microsoft оновила операційну систему Windows і свій безкоштовний антивірус, забезпечивши захист від шкідливої програми WannaCry.

Комп'ютерний вірус почав проникати у комп'ютерні системи по всьому світу, включаючи Україну, 12 травня. Постраждали, зокрема, комп'ютерні системи німецького залізничного концерну Deutsche Bahn (DB), іспанської телекомунікаційної системи Telefonica, російського "Мегафона", МВС РФ, Слідчого комітету і РЖД. Французький автовиробник Renault був змушений на час припинити виробництво на деяких своїх заводах у Франції та Словенії.