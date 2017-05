Україну атакує новий вірус-вимагач XData

Фахівці MalwareHunterTeam виявили новий вірус-вимагач XData, який поширюється швидше вірусу WannaCry.

Як повідомляє AIN, станом на 19 травня дослідники зафіксували 135 унікальних випадків інфікування, 95% з яких припало на українських користувачів.

Наголошується, що від вірусу WannaCry, що атакував понад 200 тисяч користувачів по всьому світу, в Україні постраждали всього 30 користувачів. Таким чином, темпи поширення XData в чотири рази вищі, але вірус поки не почав масово заражати комп'ютери за межами України.

Alert: XData ransomware is attacking Ukraine very hard, likely worse than WannaCry for them.

95%+ of victims are from there.

Past 4 hours: pic.twitter.com/dM6US55O2d