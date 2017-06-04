Українські вчені розробили новий метод лікування травм спинного мозку

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Метод, запропонований українським науковим колективом, дозволяє відновлювати функції спинного мозку навіть при значних пошкодженнях.

Дослідження українських науковців можуть стати новим словом у лікуванні травм спинного мозку depositphotos.com / undrey

Молоді українські фахівці запропонували перспективний метод лікування травм спинного мозку. Про це у своєму матеріалі дляпише Оксана Онищенко.

Як вказує автор, проект вчених під назвою "Розробка інноваційного нейроінженерного методу відновного лікування наслідків травми спинного мозку" був визнаний переможцем на конкурсі науково-технічних розробок молодих вчених Science-Society-Personality-2017. Нову розробку перед міжнародним журі представила керівник проекту Оксана Рибачук.

Онищенко наголошує, що метод, запропонований українським науковим колективом, дозволяє відновлювати функції спинного мозку навіть при значних пошкодженнях. Так, ушкоджену ділянку спинного мозку можна відновити засобами тканинної нейроінженерії, заміщаючи пошкоджену природну тканинну середу синтетичною (так званим матріксом).

Синтетичні матеріали сьогодні широко використовуються у світовій медичній практиці для лікування спинномозкових травм, проте при значних пошкодженнях ефективність їх використання залишається невисокою.

"Українські науковці запропонували використати матрикс як грунт: "посіяти" в його порожнині стовбурові клітини, щоб вони росли, розвивалися й давали "врожай" — диференціювалися у нейрони спинного мозку, відновивши таким чином його функцію", – йдеться в статті.

Оксана Рибачук розповідає, як виникла ця ідея: "У PubMed (міжнародній електронній базі медичних і біологічних наукових публікацій. — ред.) не так багато публікацій про властивості нейрогелю, чому б не розширити ці дослідження? В наявних публікаціях я прочитала, що у складі нейрогелю є три крихітні амінокислоти, які відповідають амінокислотній послідовності фібронектину. А фібронектин — це хороше середовище для росту стовбурових клітин, вони чіпляються за цей білок усіма відростками. Можливо, фібронектин стане тим "добривом", яке допомагатиме стовбуровим клітинам рости. Апробовані й підтверджені експериментально ідеї лягли в основу інноваційного методу".

Автор вказує що дослідження українського наукового колективу має велике значення.

"Це — ще кілька кроків у вивченні властивостей стовбурових клітин. І, можливо, нове слово в медицині. Адже воно дозволить спрогнозувати варіанти можливих комбінацій, що матимуть найбільшу ефективність на різних стадіях розвитку спинномозкової травми і при цьому не викликатимуть серйозної імунної відповіді та будуть максимально легко сприйняті організмом", – вказує вона.

Більше про новий метод лікування спинно-мозкових травм, запропонованих українськими вченими, читайте в статті Оксани Онищенко ""Тепер нам потрібно заінтригувати, добратися до потаємних куточків душі практикуючих нейрохірургів". Молоді науковці розробили новий метод лікування травм спинного мозку" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".