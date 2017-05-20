Українські інженери та школярі увійшли до ТОП-25 учасників найбільшого конкурсу NASA

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Проголосувати і підтримати українських учасників форуму розробників NASA можна до 22 травня.

Українці стали одними з кращих на конкурсі NASA

Команди інженерів з Дніпра і школярів з Одеси увійшли в ТОП-25 учаників найбільшого щорічного міжнародного форуму розробників NASA "Space Apps Challenge 2017" в категорії Рeoples ' Choice. Лідером конкурсу NASA стала команда інженерів з Дніпра з освітньо-науковим проектом Diversity, повідомило Державне космічне агентство України на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з повідомленням, "мета проекту - підготовка нового покоління космічних дослідників і популяризація космосу. Команда Spacer запропонувала "земну" модель орбітальної станції, яка стане лабораторією для досліджень з імітацією умов космосу для всіх бажаючих".

Також в ТОП-25 увійшов проект команди школярів з Одеси Autonomous Smart Village - концепція розумного поселення.

"Інтелектуальні системи управління в поєднанні з розгалуженою космічною інфраструктурою дозволять зробити життя землян максимально комфортним і безпечним, а також ефективно використовувати ресурси", - повідомили в українському космічному агентстві.

Кожен бажаючий може підтримати українських розробників, проголосувавши за них на сайті конкурсу до 22 травня.

Міжнародний конкурс NASA "Space Apps Challenge" проводиться щорічно, починаючи з 2012 року. Україна приєдналася до хакатону NASA в 2016 році і отримала приз глядацьких симпатій за розробку моделі ракетоплана MarsHopper для дослідження Марса.

У минулому році четверо українських школярів увійшли в ТОП-100 найкращих юних вчених світу наукового конкурсу Google Science Fair-2016".