Українські інженери та школярі увійшли до ТОП-25 учасників найбільшого конкурсу NASA

Проголосувати і підтримати українських учасників форуму розробників NASA можна до 22 травня.
Згідно з повідомленням, "мета проекту - підготовка нового покоління космічних дослідників і популяризація космосу. Команда Spacer запропонувала "земну" модель орбітальної станції, яка стане лабораторією для досліджень з імітацією умов космосу для всіх бажаючих".
Також в ТОП-25 увійшов проект команди школярів з Одеси Autonomous Smart Village - концепція розумного поселення.
"Інтелектуальні системи управління в поєднанні з розгалуженою космічною інфраструктурою дозволять зробити життя землян максимально комфортним і безпечним, а також ефективно використовувати ресурси", - повідомили в українському космічному агентстві.
Кожен бажаючий може підтримати українських розробників, проголосувавши за них на сайті конкурсу до 22 травня.
Міжнародний конкурс NASA "Space Apps Challenge" проводиться щорічно, починаючи з 2012 року. Україна приєдналася до хакатону NASA в 2016 році і отримала приз глядацьких симпатій за розробку моделі ракетоплана MarsHopper для дослідження Марса.
У минулому році четверо українських школярів увійшли в ТОП-100 найкращих юних вчених світу наукового конкурсу Google Science Fair-2016".DT.UA