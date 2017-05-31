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Українська аудиторія Facebook за останні два тижні зросла на 25%

31 травня в 01:59

На зростання аудиторії вплинула заборона російських соцмереж.

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Facebook наростив аудиторію
Pixabay

Українська аудиторія Facebook за останні два тижні зросла майже на чверть - на 1,5 млн користувачів, повідомляє Watcher.
 
Станом на 30 травня Facebook користуються 8,3 млн українців.
 
За методологією американської соцмережі користувачами вважаються люди, які хоча б один раз протягом останніх 30 днів заходили в соцмережу, будучи при цьому залягання.
 
За останні вісім років - з квітня 2009 року - аудиторія Facebook в Україні зросла в 131 разів (з 63 тис. До 8,3 млн), відзначає видання.
 

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Президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Зокрема, провайдерам заборонили надавати доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте", "Однокласники" і всіх сервісів Yandex і Mail.Ru.

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Теги Facebook соцмережі квіти Україна Росія заборона українська санкції доступ економіка провайдер
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