Україна посіла 38 місце в рейтингу країн з найбільшою кількістю користувачів смартфонів

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Українські користувачі активніші за чилійських, але поки що не змогли дати фору любителям гаджетів з Румунії.

Українці користуються смартфонами активніше за жителів Чилі

Компанія NewZoo , яка займається дослідженнями в ігровій сфері, опублікувала рейтинг 50 країн світу з найбільшою кількістю користувачівна душу населення.

При складанні рейтингу експерти компанії визначали "користувача смартфона" як людину, яка користується гаджетом мінімум один раз на місяць. У ньому також вказано рівень проникнення смартфонів у тих чи інших країнах. Статистика за квітень цього року базується на даних щорічного Глобального звіту ринку мобільного зв'язку, а також спирається на дані економічної прогресії, демографії, онлайн-населення і нерівності у різних країнах світу.

У трійці лідерів опинилися Китай (700 мільйонів 310 тисяч користувачів смартфонів), Індія (300 мільйонів 124 тисячі користувачів) і США (226 мільйонів 289 тисяч користувачів). У першу десятку також увійшли Бразилія, Російська Федерація, Японія, Німеччина, Індонезія, Мексика і Велика Британія. Україна в рейтингу посіла 38 місце, опинившись між Румунією (37 місце) і Чилі (39 місце).

При цьому ступінь проникнення смартфонів в повсякденне життя українців залишається досить низьким – всього 23,5%. Хоча у лідерів рейтингу цей показник сягає від 50 до 69% (за винятком Індії).

Нагадаємо, восени 2016 року аналітики заявляли про те, що у 2017 року основним засобом пошуку та перегляду інформації у мережі Інтернет стануть смартфони. За їхніми прогнозами, у 2017 році на мобільні пристрої припадатиме 75% інтернет-трафіку в світі.