Uber запускає сервіс для далекобійників

Сервіс отримав назву Uber Freight.
Сервіс об'єднує водіїв та користувачів, яким необхідно перевезти вантаж. Додаток Freight нагадує собою стандартний додаток Uber. Водій бачить замовлення, вибирає те, яке йому підходить, бачить точку А і Б, перевозить вантаж і отримує оплату протягом трьох-чотирьох днів.
Представники Uber заявляють про те, що сервіс дозволить позбутися від непотрібних посередників між водіями і споживачами.
Раніше повідомлялося про те, що компанія призупинила випробування своїх безпілотних таксі в Каліфорнії після того, як регулятори штату відкликали у неї реєстрацію на самокеровані автомобілі.DT.UA