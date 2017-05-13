У Єгипті знайдено 17 стародавніх мумій

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Археологи виявили також саркофаги, захоронення тварин і папіруси з письменами.

Археологи виявили в Єгипті 17 стародавніх мумій strana.ru

Єгипетськізнайшли в провінції Ель-Мінья на південь від Каїра 17 стародавніх мумій.

Поховання було виявлено ще в минулому році за допомогою просвічування грунту радаром. Подальші ж розкопки в цьому регіоні дозволили виявити підземні коридори, де зберігалися мумії.

Разом з ними археологи знайшли саркофаги, захоронення тварин і папіруси з письменами.

Точного датування мумій поки немає, однак передбачається, що знахідка має відношення до епох Елліністичного і Римського Єгипту приблизно між IV ст. до н.е. і III ст. н. е ..

Вчені заявляють, що їм вперше вдалося виявити настільки масове поховання.

Раніше повідомлялося про те, що тайваньський рибалка виловив щелепу раніше невідомого виду людини, який жив десятки тисяч років тому.