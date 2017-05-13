Топ Новини
<
>

У Єгипті знайдено 17 стародавніх мумій

13 травня в 17:02

Археологи виявили також саркофаги, захоронення тварин і папіруси з письменами.

Археологические раскопки 121
Археологи виявили в Єгипті 17 стародавніх мумій
strana.ru
Єгипетські археологи знайшли в провінції Ель-Мінья на південь від Каїра 17 стародавніх мумій.

Поховання було виявлено ще в минулому році за допомогою просвічування грунту радаром. Подальші ж розкопки в цьому регіоні дозволили виявити підземні коридори, де зберігалися мумії.

Разом з ними археологи знайшли саркофаги, захоронення тварин і папіруси з письменами.

Точного датування мумій поки немає, однак передбачається, що знахідка має відношення до епох Елліністичного і Римського Єгипту приблизно між IV ст. до н.е. і III ст. н. е ..

Вчені заявляють, що їм вперше вдалося виявити настільки масове поховання.

Читайте також: Археологи виявили в Єгипті похоронний сад

Раніше повідомлялося про те, що тайваньський рибалка виловив щелепу раніше невідомого виду людини, який жив десятки тисяч років тому.

За матеріалами: Интерфакс
Читайте також
Теги мумія Єгипет археологія
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.47
EUR 28.79
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ