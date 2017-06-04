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У Туреччині знайдено нове печерне місто

4 червня в 11:08

На відміну від інших подібних поселень країни, Бєлясі має 52 камери, а не 50.

пещера
У Туреччині знайшли унікальне печерне місто
Lenta.ru
Археологи виявили в турецькій провінції Кайсері стародавнє печерне місто з 52 камерами, повідомляє Daily Sabah.

Про знайдені в цьому районі печери повідомили пастухи і місцеві жителі, пізніше археологами було виявлено підземне місто Бєлясі довжиною 80 метрів.

Археологи виявили церкву, а також різні будови на поверхні гори навколо підземного міста. На думку вчених, кількість камер збільшувалась у відповідності з потребами жителів стародавнього міста.

Фахівці відзначають, що Бєлясі відрізняється від печерних поселень Каппадокії у провінції Невшехір. У той час, як підземні міста в Каппадокії були побудовані вертикальним способом, Бєлясі був побудований горизонтальним способом, що є відмінною рисою всіх печерних міст Кайсері.

Люди давнини будували печерні міста для захисту від ворогів. Виявлений археологами Бєлясі може стати першим печерним містом Туреччини, яке має більше 50 камер.

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Нагадаємо, раніше міжнародна група археологів виявила у Ферганській долині нове поселення Великого шовкового шляху. Археологам вдалося виявити поселення розміром з Монако, тобто близько двох квадратних кілометрів. Його розкопки велися протягом двох років.

За матеріалами: DT.UA
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Теги місто печера археологія Туреччина
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