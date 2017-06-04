У Туреччині знайдено нове печерне місто

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На відміну від інших подібних поселень країни, Бєлясі має 52 камери, а не 50.

У Туреччині знайшли унікальне печерне місто Lenta.ru

в турецькій провінції Кайсері стародавнє печерне місто з 52 камерами, повідомляє Daily Sabah

Про знайдені в цьому районі печери повідомили пастухи і місцеві жителі, пізніше археологами було виявлено підземне місто Бєлясі довжиною 80 метрів.

Археологи виявили церкву, а також різні будови на поверхні гори навколо підземного міста. На думку вчених, кількість камер збільшувалась у відповідності з потребами жителів стародавнього міста.

Фахівці відзначають, що Бєлясі відрізняється від печерних поселень Каппадокії у провінції Невшехір. У той час, як підземні міста в Каппадокії були побудовані вертикальним способом, Бєлясі був побудований горизонтальним способом, що є відмінною рисою всіх печерних міст Кайсері.

Люди давнини будували печерні міста для захисту від ворогів. Виявлений археологами Бєлясі може стати першим печерним містом Туреччини, яке має більше 50 камер.

Нагадаємо, раніше міжнародна група археологів виявила у Ферганській долині нове поселення Великого шовкового шляху. Археологам вдалося виявити поселення розміром з Монако, тобто близько двох квадратних кілометрів. Його розкопки велися протягом двох років.