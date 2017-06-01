У США представили літак для запуску ракет у космос

Розмах крил літака склав 117 метрів.

Розмах крил літака склав 117 метрів

Компанія Stratolaunch Systems, яка була створена одним із засновників Microsoft Полом Алленом, представила літак , призначений для запуску ракет у космос, повідомляє Popular Mechanics.

Розмах крил літака, що отримав неофіційну назву "Скеля", склав 117 метрів, а його довжина становить 97 метрів. Літак оснащений шістьма моторами, а ракети повинні розташовуватися між його двома фюзеляжами. Маса літака без навантаження становить 250 тонн, з навантаженням – 590 тонн.

На даний момент Stratolaunch Systems займається розробкою ракет, які будуть запускатися з літака.

Раніше Airbus отримав патент на створення надзвукового пасажирського літака. Літак зможе здійснювати переліт з Лондона до Нью-Йорка за одну годину, у той час як знятий з виробництва "Конкорд" справлявся з цим завданням за 3,5 години.