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У США представили літак для запуску ракет у космос

1 червня в 11:37

Розмах крил літака склав 117 метрів.

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Розмах крил літака склав 117 метрів
Компанія Stratolaunch Systems, яка була створена одним із засновників Microsoft Полом Алленом, представила літак, призначений для запуску ракет у космос, повідомляє Popular Mechanics.

Розмах крил літака, що отримав неофіційну назву "Скеля", склав 117 метрів, а його довжина становить 97 метрів. Літак оснащений шістьма моторами, а ракети повинні розташовуватися між його двома фюзеляжами. Маса літака без навантаження становить 250 тонн, з навантаженням – 590 тонн.

На даний момент Stratolaunch Systems займається розробкою ракет, які будуть запускатися з літака.

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Раніше Airbus отримав патент на створення надзвукового пасажирського літака. Літак зможе здійснювати переліт з Лондона до Нью-Йорка за одну годину, у той час як знятий з виробництва "Конкорд" справлявся з цим завданням за 3,5 години.

За матеріалами: DT.UA
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Теги літак ракета запуск космос
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