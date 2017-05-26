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У Новій Зеландії вперше запустили ракету в космос

26 травня в 05:04

Ракета запущена американською компанією з першого в світі приватного космодрому.

ракета
Ракета стартувала з першого в світі приватного космодрому
У Новій Зеландії вперше запустили ракету в космос. Старт відбувся з першого в світі приватного космодрому. Він належить американській компанії Rocket Lab, яка і запустила ракету надлегкого класу Electron.

Космодром, побудований в минулому році, планується використовувати для запуску надлегких ракет-носіїв.

Раніше повідомлялося, що інша американська компанія SpaceX, провела перші вогневі випробування центрального блоку надважкої ракети Falcon Heavy.

За матеріалами: DT.UA , Русская служба Би-би-си ,
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