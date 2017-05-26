Ракета запущена американською компанією з першого в світі приватного космодрому.

Ракета стартувала з першого в світі приватного космодрому

New camera angle taken during yesterday's launch - includes sound. More to come! #ItsaTest pic.twitter.com/zr4M72MdiO — Rocket Lab (@RocketLabUSA) 26 мая 2017 г.

У Новій Зеландії вперше запустили ракету в космос. Старт відбувся з першого в світі приватного космодрому. Він належить американській компанії Rocket Lab, яка і запустила ракету надлегкого класу Electron.

Космодром, побудований в минулому році, планується використовувати для запуску надлегких ракет-носіїв.

Раніше повідомлялося, що інша американська компанія SpaceX, провела перші вогневі випробування центрального блоку надважкої ракети Falcon Heavy.