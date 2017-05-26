У Новій Зеландії вперше запустили ракету в космос

Ракета запущена американською компанією з першого в світі приватного космодрому.
So proud of our latest #FernMark ambassadors @RocketLabUSA making #NewZealand the 11th country to enter #space #ingenuity pic.twitter.com/0uAENdEJIY— New Zealand Story (@theNZstory) 25 мая 2017 г.
New camera angle taken during yesterday's launch - includes sound. More to come! #ItsaTest pic.twitter.com/zr4M72MdiO— Rocket Lab (@RocketLabUSA) 26 мая 2017 г.
Космодром, побудований в минулому році, планується використовувати для запуску надлегких ракет-носіїв.
Раніше повідомлялося, що інша американська компанія SpaceX, провела перші вогневі випробування центрального блоку надважкої ракети Falcon Heavy.DT.UA , Русская служба Би-би-си ,