У Нідерландах побудували ділянку траси для тестування потяга Hyperloop

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Потяг буде курсувати між Амстердамом і Парижем.

Hyperloop буде запущений в Нідерландах у 2021 році

Голландський технічний стартап Hardt Global Mobility побудував ділянку для тестування технології вакуумного потяга Hyperloop , який курсуватиме між Амстердамом і Парижем з 2021 року, повідомляє Science Alert

Команда з Делфтського університету в цьому році виграла конкурс SpaceX на отримання права на розробку технології для Hyperloop і вже отримала перший транш фінансування в розмірі 675 тисяч доларів.

Довжина побудованої командою тестової ділянки становить 30 метрів. "У цьому об'єкті ми будемо тестувати всі системи, які не вимагають високої швидкості. Всі системи безпеки будуть випробувані на низькій швидкості", - сказав генеральний директор Hardt Global Mobility, Тім Хаутер.

Проект вакуумного потяга був запропонований Ілоном Маском. Hyperloop буде представляти собою систему труб, по яких будуть переміщатися капсули з пасажирами. Передбачається, що капсули всередині неї будуть досягати швидкості 1130 кілометрів на годину. Hyperloop буде поєднувати в собі технології вакуумного потяга і потяга на магнітній подушці. Капсули в Hyperloop будуть рухатися герметичною трубою, тиск в якій дорівнює одній тисячній атмосферного.