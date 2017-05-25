У мережі з'явилося відео з фінальним дизайном iPhone 8

Макет на відео повністю відповідає показаному раніше на інсайдерських фото.

Макет Apple iPhone 8 вперше показали на відео ferra.ru

Відомий інсайдер Benjamin Geskin оприлюднив на своїй сторінці в Twitter відео, в якому показано макет майбутнього

Гаджет на кадрах повністю ідентичний тому, що ми бачили раніше на фотографіях і рендерах. Корпус Apple iPhone 8 буде включати дві скляні 2,5 D-панелі з алюмінієвою рамою посередині, в результаті чого він вийде "безшовним". Під фронтальної скляною панеллю ховається OLED-дисплей з тонкими рамками без кнопки "Додому". Згідно з чутками, Apple має намір помістити Touch ID під скло.

Аналітик інвестиційного банку Goldman Sachs Симона Янковський заявила про те, що ціна iPhone 8 в США буде стартувати від 999 доларів.

За відомостями видання Business Insider, нова модель буде називатися iPhone 8, а не iPhone 7s, чого можна було б очікувати, слідуючи традиціям неймінгу смартфонів компанії.