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У мережі з'явилися нові фотографії iPhone 8

18 травня в 11:58

На знімках зображено макет нового смартфона Apple.

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Опубліковані нові знімки iPhone 8

У мережі з'явилися перші "живі" знімки макета iPhone 8, на яких можна помітити, що Apple вирішила відійти від знайомого користувачам зовнішнього вигляду смартфонів.

Корпус Apple iPhone 8 буде включати дві скляні 2,5 D-панелі з алюмінієвою рамою посередині, в результаті чого він вийде "безшовним". Під фронтальною скляною панеллю ховається OLED-дисплей з тонкими рамками без кнопки "Додому". Згідно з чутками, Apple має намір помістити Touch ID під скло.

На задній стороні пристрою можна помітити подвійну камеру, яка розташовується вертикально.

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Apple представила iPhone 7 на презентації 7 вересня. Новий смартфон обладнаний зміненою кнопкою "додому", яка тепер стала чутливою до тиску. Крім того, iPhone 7 є водо - і пилонепроникним. У новому смартфоні Apple відсутній роз'єм для навушників.

За відомостями видання Business Insider, нова модель буде називатися iPhone 8, а не iPhone 7s, чого можна було б очікувати, слідуючи традиціям неймінгу смартфонів компанії.

За матеріалами: 4pda.ru
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Теги iPhone Apple смартфон
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