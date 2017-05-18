У мережі з'явилися нові фотографії iPhone 8

На знімках зображено макет нового смартфона Apple.

У мережі з'явилися перші "живі" знімки макета iPhone 8, на яких можна помітити, що Apple вирішила відійти від знайомого користувачам зовнішнього вигляду смартфонів.

Корпус Apple iPhone 8 буде включати дві скляні 2,5 D-панелі з алюмінієвою рамою посередині, в результаті чого він вийде "безшовним". Під фронтальною скляною панеллю ховається OLED-дисплей з тонкими рамками без кнопки "Додому". Згідно з чутками, Apple має намір помістити Touch ID під скло.

На задній стороні пристрою можна помітити подвійну камеру, яка розташовується вертикально.

Apple представила iPhone 7 на презентації 7 вересня. Новий смартфон обладнаний зміненою кнопкою "додому", яка тепер стала чутливою до тиску. Крім того, iPhone 7 є водо - і пилонепроникним. У новому смартфоні Apple відсутній роз'єм для навушників.

За відомостями видання Business Insider, нова модель буде називатися iPhone 8, а не iPhone 7s, чого можна було б очікувати, слідуючи традиціям неймінгу смартфонів компанії.