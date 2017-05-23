У мережі з'явились фотографії трьох неанонсованих iPhone

Інсайдер порівняв габарити смартфонів лінійки 2017 року. Найбільш "скромні" з них виявились у iPhone 7S.

iPhone 8 виявився трохи більшим за iPhone 7S

У мережі опубліковані2017 року, викладені інсайдером SlashLeaks.

Зокрема, серед них опинились iPhone 7S, 7S Plus і ювілейна версія iPhone 8.

На фотографіях добре видно габарити смартфонів. Так, найбільш компактним з них стане iPhone 7S, крім того, це єдиний смартфон в лінійці, який має один модуль задньої камери.

Передбачалося, що 5,8-дюймовий iPhone 8 стане найбільшим в лінійці смартфонів, однак завдяки безрамочному дизайну він виявився трохи більшим за iPhone 7S. Імовірно активною буде лише 5,15-дюймова область екрану, а інше місце займе віртуальна кнопка Touch ID.

Згідно з чутками, сканер відбитків пальців буде розміщений на задній панелі, якщо виробник не впорається з поставками інтегрованих з дисплеєм датчиків. На знімках також видно, що iPhone 8 буде оснащений вертикальним подвійним модулем камери.

Лінійка iPhone 2017 року з'явиться у продажу наприкінці вересня. За попередніми даними, вартість iPhone 8 перевищить тисячу доларів.

Apple представила iPhone 7 на презентації 7 вересня. Новий смартфон обладнаний зміненою кнопкою "додому", яка тепер стала чутливою до тиску. Крім того, iPhone 7 є водо - і пилонепроникним. У новому смартфоні Apple відсутній роз'єм для навушників.

За відомостями видання Business Insider, нова модель називатиметься iPhone 8, а не iPhone 7S, чого можна було б очікувати, слідуючи традиціям неймінгу смартфонів компанії.