У клініках США почали поширюватися невідомі супербактерії

Бактерії виявлено в організмі кожного третього пацієнта.

Супербактерії виявлені в організмі кожного третього пацієнта Lenta.ru

Американські вчені виявили в організмі кожного третього пацієнта з клінік Х'юстона раніше невідомий штам супербактерій , стійких до дії майже всіх антибіотиків. Геном бактерій був опублікований в журналі mBio.

У ході дослідження вчені вивчили 1700 різновидів штамів пневмокока, які були знайдені в організмі хворих жителів штату Техас за чотири роки. Це дослідження розкрило тривожний тренд – приблизно третина відвідувачів клінік Х'юстона виявилися носіями раніше невивченого штаму CG307, здатного синтезувати "протиотрути" фактично до всіх антибіотиків "останньої надії". Ці мікроби почали з'являтися в клініках штату в 2015 році, і їхня частка в популяції лікарняних мікробів сьогодні продовжує швидко рости.

Ці мікроби, як показав аналіз ДНК і білків, навчилися синтезувати особливі ферменти – так звані метал-бета-лактамази (МБЛ), здатні "ловити" і нейтралізувати молекули найпотужніших антибіотиків з класу карбапенеми. Завдяки цьому мікроб є фактично невразливим до дії ліків, і у вчених поки немає ефективних способів боротьби з ним, крім очищення заражених тканин тіла і середовищ існування від іонів цинку, необхідних для роботи МБЛ-ферментів.

Це об'єднує їх з іншим особливо небезпечним видом "супермікробів", знайденим три роки тому в каналізаціях Нью-Делі, столиці Індії. Дані бактерії, як з'ясували вчені, навчилися захищати не лише себе від антибіотиків, але і інших мікробів, виробляючи особливі "бульбашки", начинені білками, що нейтралізують молекули ліків.

Раніше повідомлялося про те, що у США виявлена унікальна бактерія, яка не реагує жоден з відомих видів антибіотиків. У 49-річної жінки була виявлена інфекція сечостатевих шляхів, усі спроби лікування якої виявилися марними, оскільки жоден з відомих антибіотиків в даному випадку не діяв.