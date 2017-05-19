У Франції створили інструкцію для відновлення викрадених "вірусом-здирником" даних

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Інструкція створена для Windows XP.

Викрадені вірусом WannaCry дані можна відновити без викупу

Французький фахівець з інтернет-безпеки Адрієн Гіне знайшов спосіб розшифрувати дані, які були інфіковані вірусом WannaCry. Інструкцію Гіне опублікував на сайті GitHub

Як підкреслює Гіне, розроблений ним метод був протестований і працює тільки на Windows XP, тому перш, ніж використовувати його, необхідно перевірити сумісність файлів з цією операційною системою. Крім того, для того, щоб метод спрацював, комп'ютер не повинен був бути перезавантажений після атаки вірусом.

Інструкція, розроблена Гіне, дозволяє витягти з пам'яті комп'ютера спеціальний код RSA, який необхідний для розшифровки даних.

"Якщо вам пощастить (тобто, якщо пов'язана пам'ять не була перерозподілена і стерта), ключ все ще знаходитися в пам'яті", - додав він.

Комп'ютерний вірус почав проникати в комп'ютерні системи по всьому світу, включаючи Україну, 12 травня. Постраждали, зокрема, комп'ютерні системи німецького залізничного концерну Deutsche Bahn (DB), іспанської телекомунікаційної системи Telefonica, російського "Мегафона", МВС РФ, Слідчого комітету і РЖД. Французький автовиробник Renault був змушений тимчасово припинити виробництво на деяких своїх заводах у Франції та Словенії.