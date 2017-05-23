У Данії створили дерев'яний мотоцикл, що працює на водоростях

Винахідники мотоцикла вважають, що їх "бензин з водоростей" потенційно може мати успіх в майбутньому.
Наголошується, що Мооджи зумів з'ясувати, як можна виростити необхідні для палива водорості природним шляхом, у солоній воді. В той же час, Манс зібрав з деревини раму мотоцикла.
Винахідники успішно випробували свій мотоцикл на одному з пляжів. Манс і Мооджи вважають, що їх "бензин з водоростей" потенційно може мати успіх в майбутньому.
Раніше болгарські розробники придумали новий вид палива для протиградових ракет, який виробляється з черешні.Популярная механика