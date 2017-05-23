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У Данії створили дерев'яний мотоцикл, що працює на водоростях

23 травня в 05:10

Винахідники мотоцикла вважають, що їх "бензин з водоростей" потенційно може мати успіх в майбутньому.

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Датські винахідники створили дерев'яний мотоцикл
Популярная механика
Датський дизайнер Ритсерт Манс і дослідник Пітер Мооджи створили дерев'яний мотоцикл, який використовує в якості палива масло з водоростей, повідомляє "Популярна механіка".

Наголошується, що Мооджи зумів з'ясувати, як можна виростити необхідні для палива водорості природним шляхом, у солоній воді. В той же час, Манс зібрав з деревини раму мотоцикла.

Винахідники успішно випробували свій мотоцикл на одному з пляжів. Манс і Мооджи вважають, що їх "бензин з водоростей" потенційно може мати успіх в майбутньому.

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Раніше болгарські розробники придумали новий вид палива для протиградових ракет, який виробляється з черешні.

За матеріалами: Популярная механика
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Теги мотоцикл дерево ракета
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