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У Чилі почали будувати "Європейський надзвичайно великий телескоп"

27 травня в 07:52

Найбільший телескоп світу планують змонтувати до 2024 року.

телескоп
Телескоп обійдеться в мільярд євро
Википедия
У високогірній пустелі Атакама в Чилі почалося спорудження найбільшого в світі телелескопа.

"Тут буде споруджено не просто телескоп, а одне з найбільших доказів можливостей науки і технологій, а також міжнародного співробітництва", - сказала, відкриваючи будівництво, президент Чилі Мішель Бачелет.

Станція для дослідження екзопланет (планет за межами Сонячної системи), що отримав назву "Європейський надзвичайно великий телескоп" (European Extremely Large Telescope, EELT).

Обсерваторія вартістю 1 млрд євро буде оснащена телескопом з п'ятьма сегментними дзеркалами. Діаметр найбільшого з них складе 39 метрів, він складатиметься з майже 800 шестикутних дзеркал діаметром 1,4 метра. Площа обертового купола телескопа буде приблизно порівнянна з футбольним полем (86 метрів в діаметрі). Загальна маса конструкції складе п'ять тисяч тонн, з них три тисячі - рухома частина.

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Проект реалізується за рахунок коштів Європейської південної обсерваторії (ESO) - міжнародної дослідницької організації, в яку входять 13 країн Європи, Бразилія та Чилі.

У пустелі Атакама знаходяться 18 телескопів, половина яких побудовані на кошти Європейської південної обсерваторії.

За матеріалами: ТАСС
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