У Чилі почали будувати "Європейський надзвичайно великий телескоп"

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Найбільший телескоп світу планують змонтувати до 2024 року.

Телескоп обійдеться в мільярд євро Википедия

У високогірній пустелі Атакама в Чилі почалося спорудження найбільшого в світі телелескопа.

"Тут буде споруджено не просто телескоп, а одне з найбільших доказів можливостей науки і технологій, а також міжнародного співробітництва", - сказала, відкриваючи будівництво, президент Чилі Мішель Бачелет.

Станція для дослідження екзопланет (планет за межами Сонячної системи), що отримав назву "Європейський надзвичайно великий телескоп" (European Extremely Large Telescope, EELT).

Обсерваторія вартістю 1 млрд євро буде оснащена телескопом з п'ятьма сегментними дзеркалами. Діаметр найбільшого з них складе 39 метрів, він складатиметься з майже 800 шестикутних дзеркал діаметром 1,4 метра. Площа обертового купола телескопа буде приблизно порівнянна з футбольним полем (86 метрів в діаметрі). Загальна маса конструкції складе п'ять тисяч тонн, з них три тисячі - рухома частина.

Проект реалізується за рахунок коштів Європейської південної обсерваторії (ESO) - міжнародної дослідницької організації, в яку входять 13 країн Європи, Бразилія та Чилі.

У пустелі Атакама знаходяться 18 телескопів, половина яких побудовані на кошти Європейської південної обсерваторії.