Творці заявили про смерть формату МР3

Розробники прийняли рішення відмовитися від його розвитку.

Розробники ухвалили рішення припинити підтримку МР3

Інститут інтегральних схем товариства Фраунгофера в Німеччині заявив про закінчення термінів дії патентів на формат цифрового кодування звуку MP3 і прийняв рішення зупинити його підтримку , повідомляє Gizmodo

Розробники прийняли рішення відмовитися від подальшого розвитку МР3 і припинити ліцензійні збори з виробників обладнання та ПЗ. Це призведе до того, що в подальшому випуск пристроїв з підтримкою даного формату буде припинений.

"Хоча в даний час існують більш ефективні аудіокодеки з розширеними функціями, МР3, як і раніше користується великою популярністю серед споживачів. Однак більшість сучасних медіа-сервісів, наприклад, стримінговое мовлення, телебачення і радіомовлення, використовують сучасні кодеки ISO MPEG: сімейство AAC або в майбутньому MPEG-H. Вони можуть забезпечити більше можливостей і більш високу якість звуку при значно більш низьких бітрейтах порівняно з МР3", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що месенджер Telegram припиняє підтримку пристроїв, які працюють на базі операційної системи Android 2.2 і 3.0.