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Telegram запустив платіжну систему для ботів

19 травня в 01:08
Месенджер запустив відеоплатформу Telescope.
telegram
Telegram запустив відеоплатформу Telescope
Telegram надав розробникам ботів можливість додати спеціальну кнопку для проведення транзакцій, повідомляється в заяві компанії. 

Після натискання на кнопку оплати користувач зможе заповнити дані та інформацію про доставку, а також підтвердити платіж. Оплата товарів доступна у версії Telegram 4.0.
 
Всі платежі будуть проходити безпосередньо розробнику бота. Telegram не братиме комісію за оплату послуг і товарів за допомогою спамерських пошукових роботів.
 
В першу чергу платежі буде приймати платіжна система Stripe.
 
Також в Telegram 4.0 з'явилася функція запису відеоповідомлень. Нова функція дозволить користувачам ділитися відеороликами з співрозмовниками - так само, як і аудіоповідомленнями.
 
Крім того, месенджер запустив Тб Telescope для власників публічних Telegram-каналів. На ній можна зберігати відео тривалістю до однієї хвилини (як в відеоповідомлення). 

 
У мессенджері Telegram з'явилися дзвінки. Функція доступна на iOS і Android, але на даний момент дзвонити можуть тільки жителі Західної Європи, інші країни додадуть пізніше.
За матеріалами: DT.UA
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Теги Telegram функція платежі відеоролик публічна аудіо хвилини Європа жителі Android відео робота
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