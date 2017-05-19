Telegram запустив платіжну систему для ботів

Після натискання на кнопку оплати користувач зможе заповнити дані та інформацію про доставку, а також підтвердити платіж. Оплата товарів доступна у версії Telegram 4.0.
Всі платежі будуть проходити безпосередньо розробнику бота. Telegram не братиме комісію за оплату послуг і товарів за допомогою спамерських пошукових роботів.
В першу чергу платежі буде приймати платіжна система Stripe.
Також в Telegram 4.0 з'явилася функція запису відеоповідомлень. Нова функція дозволить користувачам ділитися відеороликами з співрозмовниками - так само, як і аудіоповідомленнями.
Крім того, месенджер запустив Тб Telescope для власників публічних Telegram-каналів. На ній можна зберігати відео тривалістю до однієї хвилини (як в відеоповідомлення).
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