Стародавні люди почали одомашнювати рис понад дев'яти тисяч років тому – вчені

Археологи встановили вік найдавнішого одомашненого рису.

Вчені визначили вік найдавнішого одомашненого рису

Вчені з інституту геології і геофізики Китайської академії наук заявили про те, що стародавні люди почали одомашнювати рис приблизно 9,4 тисячі років тому. Результати досліджень вчених були опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

У ході дослідження вчені застосували нову методику для визначення віку рисових фітолитів, знайдених на південному сході Китаю, а також встановили по їхньому зовнішньому вигляду, що морфологічно вони більше схожі на сучасні культурні сорти, а не дикий рис.

На даний момент у вчених немає єдиної точки зору на те, коли відбулося одомашнення дикого рису. Згідно з дослідженням китайських генетиків, вперше рис був одомашнений в долині річки Перлової на півдні Китаю, а вже звідти його завезли в Південну і Південно-Східну Азію. Їхні американські колеги припускають, що рис почали культивувати жителі долини річки Янцзи на південному сході Китаю в період 8,2–13,5 тисячі років тому. Ця версія підтверджується і археологічними доказами.

Раніше в долині Янцзи були знайдені неолітичні стоянки, вік найдавнішої з яких склав близько 20 тисяч років. На ній були виявлені залишки рослин дикого рису, які дослідники датували періодом 10-12 тисяч років тому. На інший неолітичній стоянці, Шаншань (Shangshan) в провінції Чжецзян, вчені знайшли глиняні черепки зі слідами найдавнішої рисового лушпиння і залишками обвуглених рослин віком 8,6–11 тисяч років. Проте чи був це дикий або культивовані рис, дослідники визначити не змогли.

У новому дослідженні вчені провели радіовуглецевий аналіз збережених рисових фітолитів. У результаті їм вдалося встановити, що вік фітолитів рисових рештків зі стоянки Шаншань становить близько 9,4 тисяч років. Належність цих останків до одомашненого рису археологи встановили за їхнім зовнішнім виглядом.

Раніше повідомлялося про те, що бельгійський археолог серед неразобранных архівів виявив рекордно довгий єгипетський манускрипт. Він представляє собою двосторонній шкіряний сувій довжиною більше 2,5 метрів, а його вік складає більше чотирьох тисяч років.