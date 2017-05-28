Стала відома можлива дата релізу iPhone 8

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Смартфон може надійти у продаж через тиждень після офіційного релізу.

Apple iPhone 8 може надійти у продаж восени ferra.ru

Продаж майбутньогоможе стартувати вже в жовтні цього року, повідомляє відомий інсайдер Benjamin Geskin із посиланням на інформовані джерела.

Згідно з даними інсайдера, продажі нового смартфона стартують через тиждень після офіційного релізу 17 вересня.

Незважаючи на те, що інформація про дату майбутньої презентації поки що не отримала підтвердження, вона співвідноситься з прогнозами провідного аналітика KGI Securuties Мін-Чі Куо. Раніше аналітик заявляв, що цього року оновлена версія iPhone може затриматися і надійти у продаж не раніше жовтня.

Затримка пов'язана з проблемами виробництва деяких компонентів гаджета. Так, існує проблема поєднання сканера Touch ID з AMOLED-дисплеєм.

Нагадаємо, аналітик інвестиційного банку Goldman Sachs Симона Янковські заявила про те, що ціна iPhone 8 у США стартуватиме від 999 доларів.

За відомостями видання Business Insider, нова модель називатиметься iPhone 8, а не iPhone 7s, чого можна було б очікувати, слідуючи традиціям неймінгу смартфонів компанії.