США запропонували допомогу в боротьбі комп'ютерним вірусом, що охопив світ

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Вірус вразив комп'ютери в десятках країн світу.

США запропонували допомогу в боротьбі з вірусом

Міністерство внутрішньої безпеки США запропонував країнам-партнерам свою допомогу в боротьбі з поширенням комп'ютерного вірусу WannaCry, який вразив комп'ютери в десятках країн світу.

"Ми активно обмінюємося інформацією, пов'язаною з цією подією, і готові надавати технічну підтримку і допомогу, якщо це необхідно, нашим партнерам, як у Сполучених Штатах, так і на міжнародному рівні. В DHS працюють професіонали в області кібербезпеки, які можуть надати експертні знання і підтримку критично важливих об'єктів інфраструктури", — йдеться в офіційній заяві американського міністерства.

Нагадаємо, комп'ютерний вірус заблокував не менше 57 тисяч пристроїв у 74 країнах по всьому світу, включаючи Україну.

Мова йде про вірус WCry (також відомий як WannaCry і WannaCryptor). Він шифрує файли на комп'ютері і вимагає викуп у биткоинах за відновлення доступу до інформації. Про конкретних українських компаніях, чиї пристрою піддалися атаці, на даний момент невідомо.

У п'ятницю корпорація Microsoft оновила операційну систему Windows і свій безкоштовний антивірус, забезпечивши захист від шкідливої програми WannaCry.