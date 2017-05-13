США запропонували допомогу в боротьбі комп'ютерним вірусом, що охопив світ

Вірус вразив комп'ютери в десятках країн світу.
"Ми активно обмінюємося інформацією, пов'язаною з цією подією, і готові надавати технічну підтримку і допомогу, якщо це необхідно, нашим партнерам, як у Сполучених Штатах, так і на міжнародному рівні. В DHS працюють професіонали в області кібербезпеки, які можуть надати експертні знання і підтримку критично важливих об'єктів інфраструктури", — йдеться в офіційній заяві американського міністерства.
Нагадаємо, комп'ютерний вірус заблокував не менше 57 тисяч пристроїв у 74 країнах по всьому світу, включаючи Україну.
Мова йде про вірус WCry (також відомий як WannaCry і WannaCryptor). Він шифрує файли на комп'ютері і вимагає викуп у биткоинах за відновлення доступу до інформації. Про конкретних українських компаніях, чиї пристрою піддалися атаці, на даний момент невідомо.
У п'ятницю корпорація Microsoft оновила операційну систему Windows і свій безкоштовний антивірус, забезпечивши захист від шкідливої програми WannaCry.Інтерфакс-Україна