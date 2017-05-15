Спецслужби попередили про нову загрозу "вірусу-здирника"

Нові можливі кібератаки на цьому тижні.

Вірус-вимагач може відновити активність

Розвідувальні агентства Європи і США попереджають великі компанії про те, що загроза активності "вірусу-здирника" WannaCry може повторитися на цьому тижні.

"Ми знаємо про спроби атакувати інші британські служби, крім служби охорони здоров'я", — заявив директор відділу Національного центру кібербезпеки Великобританії Кіаран Мартін, пише "УНІАН" з посиланням на Financial Times.

Видання відзначає, що в світі понад 1,3 млн систем, як і раніше уразливі для цього вірусу. Також повідомляється, що колишній директор відділу по боротьбі з кібер-інцидентами в Раді національної безпеки США Ентоні Ферранте також вважає, що кібератака ще не закінчена.

За останніми даними, кібератак з допомогою вірусу WannaCry 12 травня зазнали 150 країн, у тому числі й Україна.

Мова йде про вірус WCry (також відомий як WannaCry і WannaCryptor). Він шифрує файли на комп'ютері і вимагає викуп у биткоїнах за відновлення доступу до інформації. Про конкретні українські компаніі, чиї пристрою піддалися атаці, на даний момент невідомо.

У п'ятницю корпорація Microsoft оновила операційну систему Windows і свій безкоштовний антивірус, забезпечивши захист від шкідливої програми WannaCry.