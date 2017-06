SpaceX відклала запуск корабля Dragon до МКС

Компанія SpaceX перенесла запуск ракети Falcon 9 з кораблем Dragon, який повинен був доставити вантаж до МКС, через несприятливі погодні умови, повідомляється у Twitter компанії.

"Скасовуємо запуск через блискавок. Можливість резервного запуску буде в суботу, 3 червня о 17.07 за часом Східного узбережжя США", - йдеться в повідомленні.

Standing down due to lightning. Backup launch opportunity on Saturday, June 3 at 5:07 p.m. EDT or 21:07 UTC.