SpaceX відклала запуск корабля Dragon до МКС

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Запуск перенесено через несприятливі погодні умови.

SpaceX перенесла запуск Dragon до МКС

Компанія SpaceX перенесла запуск ракети Falcon 9 з кораблем Dragon, який повинен був доставити вантаж до МКС, через несприятливі погодні умови, повідомляється у Twitter компанії.

"Скасовуємо запуск через блискавок. Можливість резервного запуску буде в суботу, 3 червня о 17.07 за часом Східного узбережжя США", - йдеться в повідомленні.

Standing down due to lightning. Backup launch opportunity on Saturday, June 3 at 5:07 p.m. EDT or 21:07 UTC. — SpaceX (@SpaceX) 1 червня 2017 р.

Безпосередньо перед запуском компанія заявляла про те, що погодні умови сприятливі на 70%, хоча недалеко від місця запуску були помічені два грозових фронту.

Falcon 9 and Dragon on Pad 39A at @NASAKennedy. Weather is 70% favorable for today's 5:55 p.m. EDT, 21:55 UTC launch. pic.twitter.com/lQKQHluPcE — SpaceX (@SpaceX) 1 червня 2017 р.

Раніше повідомлялося, що при випробуванні ракети компанії SpaceX у Флориді під час проведення тестового запуску 1 вересня стався вибух, за яким послідували ще кілька.

SpaceX кілька разів вдавалося посадити першу сходинку Falcon 9 на плавучу платформу в океані і двічі ракета приземлилася на космодром. Компанія заснована в 2002 році колишнім власником електронної платіжної системи PayPal Ілоном Маском. Вона є приватним розробником серії ракет-носіїв і комерційним оператором космічних систем.