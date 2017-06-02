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SpaceX відклала запуск корабля Dragon до МКС

2 червня в 10:57

Запуск перенесено через несприятливі погодні умови.

космический грузовик Dragon стартовала к МКС
SpaceX перенесла запуск Dragon до МКС
Компанія SpaceX перенесла запуск ракети Falcon 9 з кораблем Dragon, який повинен був доставити вантаж до МКС, через несприятливі погодні умови, повідомляється у Twitter компанії.

"Скасовуємо запуск через блискавок. Можливість резервного запуску буде в суботу, 3 червня о 17.07 за часом Східного узбережжя США", - йдеться в повідомленні.

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Безпосередньо перед запуском компанія заявляла про те, що погодні умови сприятливі на 70%, хоча недалеко від місця запуску були помічені два грозових фронту.

Раніше повідомлялося, що при випробуванні ракети компанії SpaceX у Флориді під час проведення тестового запуску 1 вересня стався вибух, за яким послідували ще кілька.

SpaceX кілька разів вдавалося посадити першу сходинку Falcon 9 на плавучу платформу в океані і двічі ракета приземлилася на космодром. Компанія заснована в 2002 році колишнім власником електронної платіжної системи PayPal Ілоном Маском. Вона є приватним розробником серії ракет-носіїв і комерційним оператором космічних систем.

За матеріалами: DT.UA
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