SpaceX успішно запустила корабель Dragon, який раніше вже використовувався

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Стиковка корабля з МКС запланована на понеділок.

Dragon все-таки вилетів до МКС

Компаніяуспішно запустила на орбіту космічний корабель Dragon, який раніше вже літав, повідомляє The Verge

Корабель доставить на МКС вантаж і наукове обладнання вагою у 2708 кг. На його борту, зокрема, знаходиться наукове обладнання NICER, призначене для пошуку нейтронних зірок, гнучкі сонячні батареї ROSA, інструменти для спостережень за Землею і піддослідні миші та мухи (перші – для досліджень втрати кісткової маси в космічному середовищі, другі – для вивчення роботи серцево-судинної системи в умовах мікрогравітації). Успішний експеримент компанії довів можливість повтороного використання не тільки ракет, але й кораблів. SpaceX стала першою приватною компанією, яка успішно здійснила це.

Раніше запуск планувався на четвер, 1 червня, але був перенесений через несприятливі погодні умови.

Ракета Falcon 9 з вантажним космічним кораблем місії CRS-11 Dragon стартувала зі стартового майданчика LC-39A космічного центру імені Кеннеді у Флориді 4 червня о 00:18 за київським часом. Dragon вже літав у космос у 2014 році, під час місії CRS-4, провів там близько місяця, після чого здійснив приводнення в Тихому океані. Для повторного використання фахівці замінили в обшивку корабля і тепловий щит.

Через 12 хвилин після старту Dragon успішно вийшов на навколоземну орбіту і розкрив сонячні панелі. При цьому перша ступінь ракети-носія Falcon 9 успішно повернулась на Землю вже в 11 раз і може бути використана знову. Ракета сіла на сушу в посадковій зоні LZ-1, яка використовується для приземлення перших ступенів Falcon 9, що запускаються зі стартових майданчиків SLC-40 і LC-39A.

Стикування зі станцією заплановане на понеділок, 5 червня.

Сьогоднішній запуск став 100-ою за рахунком місією NASA з майданчика LC-39A, з якого злітали "Аполлон" і "Спейс Шаттл".

Компанія SpaceX планує і в майбутньому використовувати капсули Dragon, а також відмовитися від випуску нових, зосередившись на повторному використанні поліпшених версій Dragon 2 або Crew Dragon, призначеної для пілотованих польотів. Планується, що нова версія Dragon зможе здійснювати керований спуск на землю, використовуючи для цього власні двигуни, відмовившись тим самим від використовуваної в даний час системи парашутів.

До кінця року в SpaceX заплановано шість запусків відновлених ракет Falcon 9. Наступний запуск запланований через два тижні.

Раніше повідомлялося, що при випробуванні ракети компанії SpaceX у Флориді під час проведення тестового запуску 1 вересня стався вибух, за яким пролунали ще кілька.

SpaceX кілька разів вдавалося посадити першу сходинку Falcon 9 на плавучу платформу в океані й двічі ракета приземлилася на космодром. Компанія заснована в 2002 році колишнім власником електронної платіжної системи PayPal Ілоном Маском. Вона є приватним розробником серії ракет-носіїв і комерційним оператором космічних систем.