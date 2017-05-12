SpaceX може у 2020 році відправити на Марс відразу два корабля

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У 2020 році Земля буде на максимально близькій відстані від Марса.

SpaceX відправить на Марс два корабля Red Dragon

Компанія Ілона Маска SpaceX у 2020 році може відправити на Марс два безпілотних космічних корабля Red Dragon. Про це розповів директор відділу з вивчення планет NASA Джим Грін, повідомляє Ars Techica.

Раніше компанії довелося відкласти запуск корабля на Марс, який був запланований на 2018 рік, через те, що він не був готовий. Тепер же Грін заявив про те, що 2020 рік буде найбільш сприятливим для подібного запуску, оскільки Земля буде на максимально близькій відстані від Марса.

"Кожні 26 місяців, дорога на Марс відкривається. Ми починаємо з верхнЬої частині цього вікна можливостей, з запуску SpaceX Red Dragon. У кінці цього періоду можливостей стартує інший Red Dragon", - підкреслив він.

Варто відзначити, що в SpaceX можливість відправки відразу двох кораблів не підтвердили. Прес-секретар компанії Джон Тейлор підкреслив, що питання відправки на Марс відразу двох Red Dragon знаходиться на стадії розгляду.

Раніше Маск запропонував почати колонізацію Марса з термоядерних бомбардувань. Маск назвав Червону планету негостинною, а її тераформування (зміну клімату до придатних для життя умов) запропонував почати з створення парникового ефекту шляхом нагрівання атмосфери Марса. На думку бізнесмена, зробити Марс більш схожим на Землю можна за допомогою термоядерних вибухів над полюсами планети.