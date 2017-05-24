Сканер райдужки ока в Samsung Galaxy S8 можна обдурити підручними засобами

Для цього дослідники використовували звичайний фотоапарат, принтер і контактну лінзу.
Для цього вони використовували звичайний фотоапарат, принтер і контактну лінзу. За допомогою фотоапарата з середньої дистанції було знято обличчя людини. Важливо відзначити, що знімок робився в режимі нічної зйомки.
Це пов'язано з тим, що сканер в смартфоні використовує інфрачервоне світло для розпізнавання очей. Потім дослідники роздрукували на звичайному лазерному принтері зображення ока і просто поклали зверху контактну лінзу.
Смартфон вдалося розблокувати з першої ж спроби.
28 березня Samsung представила нові смартфони Galaxy S8 і S8+. S8 оснащений заокругленим дисплеєм діагоналлю 5,8 дюйма (6,2 дюйма у випадку з S8+), який займає практично всю передню панель. Гаджет позбувся також фізичної кнопки додому, яка тепер розташовується в самому дисплеї і є чутливою до тиску.
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