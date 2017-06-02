Шимпанзе здатні накопичувати культурні досягнення – вчені

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Мавпи використовують досягнення інших для вирішення нових, більш складних завдань.

Шимпанзе використовують досягнення інших для вирішення нових завдань

Шотландські вчені експериментально довели, що шимпанзе здатні до культурного прогресу. Висновки дослідників опубліковані в журналі Evolution and Human Behavior.

У ході дослідження вчені встановили за огорожею вольєра, де утримувалися тварини, контейнери з соком, до якого мавпи могли дотягнутися за допомогою довгої трубочки. Крім соломинок їм давалися трубки різної довжини та діаметру – ними теж можна було дотягнутися до соку, хоча і не так легко. Поступово найбільш прості у використанні інструменти у тварин забирали, і мавпи були змушені освоювати все більш складні способи поласувати соком.

Наприклад, найскладніший інструмент потрібно попередньо розгвинтити, зняти з нього кріплення і розкласти в довжину. Шимпанзе, вперше зіткнувшись з таким пристроєм, виявлялися не в змозі впоратися з ним. Однак в одній із дослідних груп тварин вчені самі навчили одну з мавп користування складним розкладним інструментом. Інші члени групи, наслідуючи її дій, теж навчилися справлятися з незручною трубочкою.

Більш того, дослідники помітили, що шимпанзе знаходили вирішення більш складної задачі, використовуючи знання, які були накопичені до них. Одна тварина в групі знаходила спосіб розгвинтити трубку, друга – зняти з неї кріплення, третя – розкласти: досягнення накопичувалися, приводячи до нових досягнень.

Вчені підкреслюють, що кумулятивний прогрес розвивався тільки у разі екологічних змін, які в даному випадку були викликані штучним шляхом.

Раніше вчені провели експеримент, в рамках якого довели, що тварини з великим розміром мозку по відношенню до маси тіла володіють більш високим інтелектом.