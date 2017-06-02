Шимпанзе здатні накопичувати культурні досягнення – вчені

Мавпи використовують досягнення інших для вирішення нових, більш складних завдань.
У ході дослідження вчені встановили за огорожею вольєра, де утримувалися тварини, контейнери з соком, до якого мавпи могли дотягнутися за допомогою довгої трубочки. Крім соломинок їм давалися трубки різної довжини та діаметру – ними теж можна було дотягнутися до соку, хоча і не так легко. Поступово найбільш прості у використанні інструменти у тварин забирали, і мавпи були змушені освоювати все більш складні способи поласувати соком.
Наприклад, найскладніший інструмент потрібно попередньо розгвинтити, зняти з нього кріплення і розкласти в довжину. Шимпанзе, вперше зіткнувшись з таким пристроєм, виявлялися не в змозі впоратися з ним. Однак в одній із дослідних груп тварин вчені самі навчили одну з мавп користування складним розкладним інструментом. Інші члени групи, наслідуючи її дій, теж навчилися справлятися з незручною трубочкою.
Більш того, дослідники помітили, що шимпанзе знаходили вирішення більш складної задачі, використовуючи знання, які були накопичені до них. Одна тварина в групі знаходила спосіб розгвинтити трубку, друга – зняти з неї кріплення, третя – розкласти: досягнення накопичувалися, приводячи до нових досягнень.
Вчені підкреслюють, що кумулятивний прогрес розвивався тільки у разі екологічних змін, які в даному випадку були викликані штучним шляхом.
Раніше вчені провели експеримент, в рамках якого довели, що тварини з великим розміром мозку по відношенню до маси тіла володіють більш високим інтелектом.Naked Science