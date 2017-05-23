Samsung представила OLED-дисплей, що розтягується

Дисплей може деформуватися відразу в декількох напрямках на відміну від існуючих аналогів.

Samsung показала розтягується дисплей samsung.com

Компанія Samsung представила OLED-дисплей, який можна згинати і розтягувати без ризику пошкодити.

Новий дисплей виготовлений за методикою AMOLED, що дозволяє згинати панель у двох напрямки. Діагональ дисплея становить 9,1 дюймів. Після розтягування розміри збільшаться на 12 міліметрів. Працівники корпорації запевняють, що якість зображення при розтягуванні псуватися не буде.

Сам дисплей Samsung покаже на заході Society for Information Display 2017, яке стартує сьогодні в Лос-Анджелесі.За словами представників компанії, про комерціалізацію технології говорити поки рано, оскільки розробка ще знаходиться на ранній стадії.

Раніше Samsung запатентувала незвичайний смартфон. Пристрій оснащений інфрачервоним клавіатурою і гнучким дисплеєм.