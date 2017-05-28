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Samsung Galaxy S8 і Galaxy S8 Plus випустять в трьох нових кольорах

28 травня в 04:00

Передня панель у всіх варіантах гаджетів доступна тільки в чорному кольорі.

Galaxy S8
У флагмана Samsung з'явиться ще три кольори
samsung.com
Смартфони Samsung Galaxy S8 і Galaxy S8 Plus крім п'яти основних кольорів, представлених на презентації, з'являться ще в трьох кольорах.

На тайванському сайті компанії також представлені флагмани у кольорах "димчастий фіолетово-сірий", "синє крижане озеро" (тільки Galaxy S8) і "золотий сипучий пісок".

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Нові забарвлення
samsung.com

Зазначимо, що незалежно від колірного рішення задньої кришки передня панель у всіх варіантах Galaxy S8 і Galaxy S8 Plus доступна тільки в чорному кольорі. Про доступність новинок за межами Тайваню поки нічого не повідомляється.

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28 березня Samsung представила нові смартфони Galaxy S8 і S8+. S8 оснащений заокругленим дисплеєм діагоналлю 5,8 дюйма (6,2 дюйма у випадку з S8+), який займає практично всю передню панель. Гаджет позбувся також фізичної кнопки додому, яка тепер розташовується в самому дисплеї і є чутливою до тиску. Смартфон був представлнен в п'яти кольорах: "опівнічний чорний", "сіра орхідея", "арктичне срібло", "кленове золото" і "коралово-синій".

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Презентовані спочатку кольору

За матеріалами: DT.UA
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Теги Galaxy Samsung смартфони гаджет смартфон
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