Розкрито подробиці першого запуску надважкої ракети SLS

Ракета виведе на орбіту безпілотний корабель Orion в 2019 році.

NASA запустить SLS у 2019 році NASA

NASA розкрило подробиці першого запуску надважкої ракети Space Launch System (SLS), призначеної для польотів на Марс і Місяць. Як повідомляється на сайті агентства , ракета буде використана для виведення на орбіту корабля Orion в безпілотній версії.

Фахівці агентства підкреслюють, що розглядали можливість запуску корабля з командою на борту, але після аналізу ризиків, вартості і технічних факторів прийшли до висновку, що здійснення подібного запуску буде нерентабельним. Виходячи з цих міркувань, NASA зупинилося на безпілотному варіанті Orion.

Перший запуск SLS та Orion відбудеться у 2019 році.

Space Launch System проектується як найпотужніша в світі ракета. Її перспективне призначення — забезпечити старт пілотованої марсіанської експедиції. Перший випробувальний політ SLS заплановано на 2018 рік. Вантажопідйомність ракети планується на рівні 70 тонн, вона буде нести космічний корабель Orion в безпілотному режимі. Надалі цей показник буде збільшений до рекордних 130 тонн.

Як повідомлялося, NASA уклало контракт з Aerojet Rocketdyne на відновлення виробництва двигунів RS-25 для ракет-носіїв Space Launch System (SLS).

Вартість підписаного контракту становить 1,16 мільярда доларів, він розрахований на період з листопада 2015 року по 30 вересня 2024-го.

Чотирма двигунами цієї моделі буде оснащена перша ступінь ракети SLS. Три рідинних ракетних двигуна на кисні і водні RS-25 раніше використовувалися в Space Shuttle.