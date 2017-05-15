Розкрито подробиці першого запуску надважкої ракети SLS

Ракета виведе на орбіту безпілотний корабель Orion в 2019 році.
Фахівці агентства підкреслюють, що розглядали можливість запуску корабля з командою на борту, але після аналізу ризиків, вартості і технічних факторів прийшли до висновку, що здійснення подібного запуску буде нерентабельним. Виходячи з цих міркувань, NASA зупинилося на безпілотному варіанті Orion.
Перший запуск SLS та Orion відбудеться у 2019 році.
Space Launch System проектується як найпотужніша в світі ракета. Її перспективне призначення — забезпечити старт пілотованої марсіанської експедиції. Перший випробувальний політ SLS заплановано на 2018 рік. Вантажопідйомність ракети планується на рівні 70 тонн, вона буде нести космічний корабель Orion в безпілотному режимі. Надалі цей показник буде збільшений до рекордних 130 тонн.
Як повідомлялося, NASA уклало контракт з Aerojet Rocketdyne на відновлення виробництва двигунів RS-25 для ракет-носіїв Space Launch System (SLS).
Вартість підписаного контракту становить 1,16 мільярда доларів, він розрахований на період з листопада 2015 року по 30 вересня 2024-го.
Чотирма двигунами цієї моделі буде оснащена перша ступінь ракети SLS. Три рідинних ракетних двигуна на кисні і водні RS-25 раніше використовувалися в Space Shuttle.DT.UA