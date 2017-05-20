Rambler запускає портал в Україні

"Ми були, є і залишаємося сервісом поза політикою, орієнтованим на користувачів різних країн. Насамперед ми каналом комунікації, технології, що забезпечує зручність і оперативність взаємодії наших користувачів", - йдеться в повідомленні Rambler & Co.
У компанії заявили, що тепер українці зможуть і далі читати новини на Rambler і завести почту@rambler.ua.
"Всі бажаючі зможуть зберегти і перенести заблокований поштову скриньку з іншого сервісу і продовжити використовувати його за старою адресою", - заявили в російській компанії.
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