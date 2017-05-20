Rambler запускає портал в Україні

Rambler буде і далі працювати в Україні

Російська компанія Rambler &Co запускає портал і електронну пошту в українському сегменті інтернету - rambler.ua, повідомляється на сайті компанії.

"Ми були, є і залишаємося сервісом поза політикою, орієнтованим на користувачів різних країн. Насамперед ми каналом комунікації, технології, що забезпечує зручність і оперативність взаємодії наших користувачів", - йдеться в повідомленні Rambler & Co.



У компанії заявили, що тепер українці зможуть і далі читати новини на Rambler і завести почту@rambler.ua.



"Всі бажаючі зможуть зберегти і перенести заблокований поштову скриньку з іншого сервісу і продовжити використовувати його за старою адресою", - заявили в російській компанії.