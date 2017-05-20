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Rambler запускає портал в Україні

20 травня в 01:41
Компанія заявляє, що вона поза політикою.
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Rambler буде і далі працювати в Україні
Російська компанія Rambler&Co запускає портал і електронну пошту в українському сегменті інтернету - rambler.ua, повідомляється на сайті компанії.

"Ми були, є і залишаємося сервісом поза політикою, орієнтованим на користувачів різних країн. Насамперед ми каналом комунікації, технології, що забезпечує зручність і оперативність взаємодії наших користувачів", - йдеться в повідомленні Rambler & Co.
 
У компанії заявили, що тепер українці зможуть і далі читати новини на Rambler і завести почту@rambler.ua.
 
"Всі бажаючі зможуть зберегти і перенести заблокований поштову скриньку з іншого сервісу і продовжити використовувати його за старою адресою", - заявили в російській компанії.

 
Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Зокрема, провайдерам заборонили надавати доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте", "Однокласники" і всіх сервісів Yandex і Mail.Ru.
 
 
За матеріалами: DT.UA
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