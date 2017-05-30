Проект української школярки увійшов до п'ятірки лідерів міжнародного конкурсу молодих науковців Intel ISEF

Він дозволяє отримувати електроенергію за допомогою принципів електромагнітної індукції.
Вона представила проект "Виробництво електроенергії за допомогою хвиль на поверхні води" в секції "Енергетика". Проект українки дозволяє отримувати електроенергію, використовуючи принципи електромагнітної індукції.
Валерія Тищенко навчається в десятому класі Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської міської ради при Херсонському національному технічному університеті та Дніпропетровському національному університеті. Раніше вона вийшла у фінал національного відбіркового етапу "Intel Техно Україна".
Всесвітній конкурс наукових та інженерних досягнень школярів 13-18 років Intel ISEF проходив в Лос-Анджелесі, США. Він координується некомерційною організацією Society for Science and the Public. Щорічно у змаганнях беруть участь більше 1700 учасників з більш ніж 75 країн світу. Понад два десятки Нобелівських лауреатів і два лауреати медалі Філдса свого часу були переможцями цього конкурсу.
Нагадаємо, на щорічній Європейській математичній олімпіаді для дівчат (EGMO-2017) у швейцарському Цюріху перемогу здобула офіційна учасниця від України Ольга Шевченко.
У минулому році четверо українських школярів увійшли в ТОП-100 найкращих юних вчених світу наукового конкурсу "Google Science Fair-2016".DT.UA