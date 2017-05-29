Пошук Google почне шукати в особистих даних користувача

Пошук можна здійснювати в фотографіях, переписках і даних на Диску.

Google почне шукати в особистих даних користувача

Компанія Google додала в свій фірмовий пошук функцію, яка дозволяє шукати в особистих даних користувача. Пошук може бути здійснений у фотографіях, листуванні Gmail, даних на Диску і так далі.

На даний момент нова функція доступна лише невеликому числу користувачів. При пошуку будь-якої інформації через Google на персональному комп'ютері або мобільному пристрої можна вибрати пошук у "Картинках", "Відео", "Новинах", "Картах" і в інших розділах. Тепер до них приєднався новий пункт "Особисте". Наприклад, користувач може ввести в пошуку "Море", і у вкладці "Особисте" відобразяться всі фотографії, де є море. Аналогічним чином справи йдуть з пошуком листів і інших особистих даних.

Раніше повідомлялося про те, що додаток Google Maps для мобільних пристроїв навчилося самостійно обчислювати ймовірний пункт призначення у режимі навігації. Для визначення найбільш ймовірного пункту призначення функція Driving Mode аналізує історію попередніх маршрутів та історію пошукових запитів. Після того, як додаток визначить ймовірне місце прибуття, навігатор буде видавати стандартну в таких випадках інформацію про час у дорозі, щільності потоку і можливі маршрути.