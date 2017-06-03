"Південмаш" відновив виробництво ракет-носіїв "Зеніт"

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Ракети використовувалися під час програм " Морський старт" і "Наземний старт " .

"Південмаш" знову випускає легендарні ракети yuzhmash.com "Південмаш" уклав контракт з компанією S7 Sea Launch Limited на виробництво і поставку ракет-носіїв серії "Зеніт", повідомляє прес-служба підприємства.



Контракт передбачає виготовлення 12-ти ракет-носіїв для використання в програмах "Морський старт" і "Наземний старт" для досліджень і використання космосу в мирних цілях в рамках міжнародних космічних проектів. Зараз у виробництві знаходиться 2 ракети модифікацій "Зеніт-3SL" і "Зеніт-3SLБ".



"Підписанням цього контракту зроблений великий крок в подоланні глибокої кризи, в якому перебував" Південмаш "починаючи з 2013 року і який став наслідком обвального скорочення обсягів виробництва", - відзначили в компанії.



На сьогодні портфель замовлень підприємства на найближчі роки перевищує 350 млн. доларів. Серед основних замовників - компанії США, Італії, Індії, Кореї та ін.

Нагадаємо, "Морський старт" - міжнародний комерційний проект по створенню і експлуатації ракетно-космічного комплексу морського базування. У 1995 році була створена однойменна компанія, засновниками виступили американська корпорація Boeing, російська РКК "Енергія", норвезьке суднобудівне підприємство Kvaerner (нині Aker Solutions), українські КБ "Південне" і ВО "Південмаш". Було проведено ряд комерційних запусків на орбіту за допомогою українських ракет-носіїв "Зеніт" з плавучої платформи "Одіссей" в Тихому океані.