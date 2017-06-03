"Південмаш" відновив виробництво ракет-носіїв "Зеніт"

"Південмаш" уклав контракт з компанією S7 Sea Launch Limited на виробництво і поставку ракет-носіїв серії "Зеніт", повідомляє прес-служба підприємства.
Контракт передбачає виготовлення 12-ти ракет-носіїв для використання в програмах "Морський старт" і "Наземний старт" для досліджень і використання космосу в мирних цілях в рамках міжнародних космічних проектів. Зараз у виробництві знаходиться 2 ракети модифікацій "Зеніт-3SL" і "Зеніт-3SLБ".
"Підписанням цього контракту зроблений великий крок в подоланні глибокої кризи, в якому перебував" Південмаш "починаючи з 2013 року і який став наслідком обвального скорочення обсягів виробництва", - відзначили в компанії.
На сьогодні портфель замовлень підприємства на найближчі роки перевищує 350 млн. доларів. Серед основних замовників - компанії США, Італії, Індії, Кореї та ін.
Влітку 2009 року компанія "Морський старт" оголосила про своє банкрутство, після реорганізації в 2010 році провідну роль в проекті отримала РКК "Енергія". З 2014 року запуски у космос за проектом були припинені через аварію ракети-носія "Зеніт".