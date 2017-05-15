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Пік атаки "вірусом-здирником" пройдено – Європол

15 травня в 16:30

Зростання числа жертв вірусу WannaCrypt в Європі призупинилося.

Компьютерный вирус
Пік хакерської атаки минув
Європол заявив про те, що зростання числа жертв масштабної атаки в Європі призупинився, повідомляє DW.

"Очевидно, що кількість потерпілих не збільшується. Ситуація в Європі, як здається, стабілізувалася. Це - успіх", - заявив представник поліцейської організації Європейського союзу.

На його думку, тенденція пов'язана з тим, що власники комп'ютерів і системні адміністратори виконали "домашнє завдання" і встановили програмні оновлення, що дозволяють захиститися від шкідливої програми WannaCry.

Разом з тим, в Європолі стверджують, що поки рано говорити про те, хто стоїть за атакою, і на даний момент працюють над інструментом, який дозволить це дізнатися.

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Мова йде про вірус WCry (також відомий як WannaCry і WannaCryptor). Він шифрує файли на комп'ютері і вимагає викуп у биткоїнах за відновлення доступу до інформації. У п'ятницю корпорація Microsoft оновила операційну систему Windows і свій безкоштовний антивірус, забезпечивши захист від шкідливої програми WannaCry.

Комп'ютерний вірус заблокував не менше 57 тисяч пристроїв в 74 країнах по всьому світу, включаючи Україну, повідомляють міжнародні антивірусні компанії.

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Теги вірус комп'ютер Європол
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