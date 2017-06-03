Палеонтологи заявили про неможливість "воскресіння" динозаврів

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Стародавні ящери не зможуть бути відтворені за залишками білка, знайденого в їхніх кістках.

Вчені заявили, що динозаврів неможливо "воскресити" regnum.ru

Палеонтологи з Манчестерського університету заявили про те, що "воскресити"за залишками білка, які були виявлені в їхніх кістках, неможливо. Висновки дослідників опубліковані на сайті Phys.org.

У ході дослідження вчені проаналізували сліди колагену в останках тиранозавра, щоб з'ясувати, чи дійсно органічна речовина належала динозавру. Результати досліджень показали, що "викопна" речовина відповідає колагену, виділеної з кісток страусів, чиї біополімери – білки і ДНК – використовуються в наукових дослідженнях з метою визначення еволюційних відносин між вимерлими і нині існуючими організмами.

За словами дослідників, відсутність в кістках динозаврів доісторичних біологічних молекул робить неможливим відтворення ящерів за допомогою біотехнологічних методів.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили рештки унікального арктичного динозавра, який отримав назву Ugrunaaluk kuukpikensis, що означає "стародавня тварина річки Колвілл". У довжину даний динозавр досягав близько 7,5 м. У часи Ugrunaaluk kuukpikensis Арктика була вкрита хвойними лісами, а середньорічна температура була +7 градусів за Цельсієм.