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Палеонтологи заявили про неможливість "воскресіння" динозаврів

3 червня в 15:00

Стародавні ящери не зможуть бути відтворені за залишками білка, знайденого в їхніх кістках.

Динозавры
Вчені заявили, що динозаврів неможливо "воскресити"
regnum.ru
Палеонтологи з Манчестерського університету заявили про те, що "воскресити" динозаврів за залишками білка, які були виявлені в їхніх кістках, неможливо. Висновки дослідників опубліковані на сайті Phys.org.

У ході дослідження вчені проаналізували сліди колагену в останках тиранозавра, щоб з'ясувати, чи дійсно органічна речовина належала динозавру. Результати досліджень показали, що "викопна" речовина відповідає колагену, виділеної з кісток страусів, чиї біополімери – білки і ДНК – використовуються в наукових дослідженнях з метою визначення еволюційних відносин між вимерлими і нині існуючими організмами.

За словами дослідників, відсутність в кістках динозаврів доісторичних біологічних молекул робить неможливим відтворення ящерів за допомогою біотехнологічних методів.

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Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили рештки унікального арктичного динозавра, який отримав назву Ugrunaaluk kuukpikensis, що означає "стародавня тварина річки Колвілл". У довжину даний динозавр досягав близько 7,5 м. У часи Ugrunaaluk kuukpikensis Арктика була вкрита хвойними лісами, а середньорічна температура була +7 градусів за Цельсієм.

За матеріалами: РИА Новости
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Теги динозавр палеонтологія вчені дослідження
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