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Опубліковано перше фото смартфона Meizu M5c

22 травня в 15:50

M5c не буде доступний в класичних офлайн-магазинах

Meizu M5c
Meizu M5c буде представлений в п'яти кольорах
Компанія Meizu випустить свій новий смартфон M5c в п'яти колірних рішеннях, повідомля Android Central.

Фото гаджета з'явилося в мережі за кілька днів до його офіційної презентації. Телефон буде доступ в чорному, синьому, червоному, рожевому і золотом варіантах. Що стосується дизайну, M5c не відрізняється від M5, і назва передбачає, що M5c може бути більш доступним варіантом бюджетної моделі минулого року.

За чутками, новинка отримає 1,5-ГГц процесор MediaTek, 2 Гбайт оперативної пам'яті і 16-Гб вбудований флеш-накопичувач, а також 5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1280 × 720 точок.

Представники компанії Meizu відзначають, що новий смартфон буде продаватися тільки онлайн, M5c не буде доступний в класичних офлайн-магазинах. При цьому ціна пристрою ще не названа.

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Як повідомлялося раніше, більше 80% від продажів смартфонів припадає на Android-пристрої. Продажі пристроїв на iOS складають 14,6 % від загального числа.

За матеріалами: Новое время
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Теги смартфон Android компанія
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