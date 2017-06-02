Оновлення Windows 10 "поламало" пристрої користувачів

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Оновлення запускає нескінченну низку перезавантаження пристрою.

Оновлення Windows 10 може зламати мобільні пристрої користувачів 4pda.ru

Компанія Microsoft випадково випустила збірку Windows 10 під номером 16212, призначену для учасників програми Windows Insider, яка призвела до поломки мобільних пристроїв користувачів, повідомляє MSPoweruser.

Оновлення запускає низку безперервних перезавантаження пристрою, зупинити яку дозволить тільки повне скидання системи Windows Device Recovery Tool, що призведе до видалення файлів і скидання налаштувань.

Можливість встановити оновлення доступна користувачам з пізнім (Slow Ring) і раннім (Fast Ring) доступом до тестових версій системи. Також повідомляється, що апдейт був доступний деяким юзерам без доступу до Windows Insider.

Портал зазначає, що оновлення було випущено помилково і ніколи не повинно було потрапити до користувачів. Воно не завдає істотної шкоди комп'ютерам користувачів, але встановлювати його все одно не рекомендується.

Раніше повідомлялося про те, що Windows 10 була встановлена на 14 мільйонів пристроїв за першу добу після початку продажів. Операційна система доступна для користувачів Windows 7 і 8 в якості безкоштовного оновлення. Для того щоб знизити навантаження на систему, викликану ажіотажем навколо операційної системи, Microsoft завантажує Windows 10 на комп'ютери користувачів хвилями.

Для порівняння Windows 8 була встановлена на 40 мільйонів пристроїв за перший місяць після анонсу, а на те, щоб дістатися до відмітки в 100 мільйонів пристроїв, їй знадобилося чотири місяці.

Разом з тим, після офіційного виходу операційної системи почали надходити відомості про те, що Windows 10 передає дані ідентифікації в Microsoft навіть у тому випадку, якщо користувач відключив Bing search і помічника Cortanа і активував налаштування приватності програмного забезпечення.

Власники торрент-трекерів почали закривати доступ користувачам операційної системи через те, що Microsoft не тільки збирає інформацію про своїх користувачів, але і залишає за собою право передавати її антипіратським компаніям.