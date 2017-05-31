Один з творців Android представив власний смартфон

Пристрій оснащений дисплеєм діагоналлю 5,7 дюйма.

Діагональ дисплея пристрою склала 5,7 дюйма

Компанія Essential, яка була заснована одним з творців операційної системи Android Енді Рубіном, представила свій перший смартфон. Характеристики пристрою опубліковані на сайті компанії.

Пристрій, який отримав назву Essential Phone, оснащений дисплеєм діагоналлю 5,7 дюйма з роздільною здатністю 2560 на 1312 точок. Творці відзначають, що екран захищений від випадкових включень при торканні і попадання води.

Смартфон оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 835, чотирма гігабайтами оперативної і 128 гігабайтами вбудованої пам'яті. Подвійна задня камера отримала дозвіл 13 мегапікселів.

На задній панелі пристрою розташований магнітний коннектор, до якого можна підключати додаткові пристрої. Варто відзначити, що в Essential Phone немає роз'єму для навушників, але пристрій буде поставлятися разом з перехідником.

Раніше компанія Samsung провела презентацію, в рамках якої представила свій новий флагманський смартфон Galaxy S8 та його збільшену копію S8+.