Один з творців Android представив власний смартфон

Пристрій оснащений дисплеєм діагоналлю 5,7 дюйма.
Пристрій, який отримав назву Essential Phone, оснащений дисплеєм діагоналлю 5,7 дюйма з роздільною здатністю 2560 на 1312 точок. Творці відзначають, що екран захищений від випадкових включень при торканні і попадання води.
Смартфон оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 835, чотирма гігабайтами оперативної і 128 гігабайтами вбудованої пам'яті. Подвійна задня камера отримала дозвіл 13 мегапікселів.
На задній панелі пристрою розташований магнітний коннектор, до якого можна підключати додаткові пристрої. Варто відзначити, що в Essential Phone немає роз'єму для навушників, але пристрій буде поставлятися разом з перехідником.
Раніше компанія Samsung провела презентацію, в рамках якої представила свій новий флагманський смартфон Galaxy S8 та його збільшену копію S8+.DT.UA