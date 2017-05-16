Новозеландські пінгвіни можуть вимерти до 2060 року – вчені

На даний момент налічується всього близько чотирьох тисяч особин даного виду.

Жовтоокі пінгвіни можуть вимерти до 2060 року

Екологи заявили про те, що новозеландські жовтоокі пінгвіни, рідкісні представники даного виду птахів, можуть зникнути до 2060 року, якщо температура вод світового океану буде рости з тією ж швидкістю. Висновки дослідників опубліковані в журналі PeerJ.

Жовтоокі пінгвіни є прямими нащадками стародавніх гігантських пінгвінів заввишки близько двох метрів та їхніх близьких родичів, які жили в Новій Зеландії і на узбережжі Південної Америки близько 15 мільйонів років тому.

За словами вчених, на даний момент налічується всього близько чотирьох тисяч представників даного виду пінгвінів і екологи припускають, що вид може зникнути найближчим часом. У ході дослідження вчені проаналізували дані про чисельність жовтооких пінгвінів за останні 35 років. Використовуючи ці дані, вчені вирахували, як багато дорослих особин і пташенят помирало за кожен рік спостережень, як багато нових пінгвінів народжувалося і як довго їм вдавалося виживати. Цю інформацію екологи використовували для створення комп'ютерної моделі популяції всіх пінгвінів в Новій Зеландії і передбачення того, як їхня чисельність зміниться в найближчі роки.



Результати цих розрахунків були однозначними — на Megadyptes antipodes чекає швидке вимирання, якщо поточні рівні смертності серед дорослих пінгвінів і пташенят збережуться на високому рівні.

Одним з основних "вбивць" пінгвінів є глобальне потепління та пов'язані з ним зміни в характері руху вітрів, температурі вод моря, частоті випадання опадів та інших погодних явищ. Часті дощі і ослаблення вітрів, пов'язані з кліматичними змінами, фактично позбавляли пінгвінів потомства кожен другий рік починаючи з 2003 року і закінчуючи сьогоднішнім днем.

Сильніше всього на виживання дорослих птахів впливали температури моря – як вважають вчені, це пов'язано з тим, що потепління світового океану позбавляє пінгвінів здобичі. Риба, яку вони їдять, живе в досить холодних регіонах Тихого океану, де живе джерело її їжі – донні безхребетні і глибоководний планактон.

Коли океан теплішає, планктон, безхребетні і риба відступають на південь, у більш холодні його частині, куди пінгвіни вже просто не можуть доплисти. Крім того, інші види риб, якими могли б харчуватися пінгвіни, стають помітно менш плідними в теплій воді, що також може впливати на їхнє виживання і ймовірність продовження роду.

Крім того, за останні 15 років відбулися три масових епізоду загибель пінгвінів через їхнє отруєння токсинами.

Раніше вчені заявили про те, що великим тваринам загрожує вимирання до 2100 року. Вчені внесли в тривожний список чорного носорога, бенгальського тигра і інших представників фауни, яких вже сьогодні практично неможливо зустріти в природі.